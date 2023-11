La doctora Yolanda López Vidal, profesora y jefa de laboratorio en la Facultad de Medicina, indicó que se estima que el llamado tsunami silencioso ocasiona en el mundo más de un millón de decesos directos cada año y al menos 5 millones más relacionados con complicaciones vinculadas a la RAM. Alertó sobre la capacidad de las bacterias para realizar mutaciones que permiten evadir la respuesta de los antibióticos, lo que afecta a la población, los animales y el medio ambiente.

La doctora Guadalupe Miranda Novales, coordinadora de actividades del PUCRA, llamó a evitar el uso inadecuado de los antibióticos y autorrecetarse, así como a dejar inconclusos los tratamientos, pues ya existen bacterias resistentes a todos los antibióticos conocidos.

Por ello, dijo, en México se impulsan programas de optimización de los antibióticos y el desarrollo de guías de uso para los médicos, quienes deben ser capacitados, en particular los de primer contacto, así como garantizar la supervisión para no caer en el uso excesivo e innecesario de estos medicamentos, en particular para atender padecimientos que no son causados por bacterias, como ocurre con la mayoría de las gripes y resfriados.