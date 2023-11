Arturo Cano

Periódico La Jornada

Viernes 24 de noviembre de 2023, p. 8

En un pequeño y abarrotado salón, a un costado de la Plaza de las Estrellas, el alcalde Mauricio Tabe recibió una ovación más sonora que la dedicada a Xóchitl Gálvez, su antecesora en el cargo. La escenografía destacaba: Miguel Hidalgo, territorio panista .

Y la precandidata, naturalmente, se vistió de panista para la ocasión, y no defraudó a su público al referirse a su oponente Claudia Sheinbaum, a quien consideró obediente: A mí no me mandan. ¡Yo soy cabrona, soy entrona!

¡Xóchitl, Xóchitl! , corearon los asistentes mientras algunos alzaban globos dorados de la letra X y carteles confeccionados a mano con los nombres de sus colonias o su condición de, por ejemplo, mujeres xingonas o luxona .

Antes de entrar al salón donde la esperaban militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional –aunque los letreros algunas sillas indicaban con zona rosa , la presencia de xochilovers– la precandidata ofreció declaraciones de pasillo a los medios.

Gálvez se refirió, por supuesto, a los análisis que proliferan en estos días sobre una precampaña que no levanta , una candidata lejana del fenómeno de hace unos meses, una rehén de los presidentes de los partidos que la apoyan.

Repitió, claro, que esto apenas comienza , que su batalla es contra los millones de Sheinbaum y presentó los nuevos nombres de su equipo: Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, porque es un buen operador electoral , y Maximiliano Cortázar, jefe de prensa de Felipe Calderón, porque es buen comunicador. En los próximos días, agregó, dará a conocer otros nombramientos.

Ya en el salón, y a contrapelo de los análisis que llenan los medios, el alcalde Tabe dijo que en el país la “fiebre por Xóchitl está prendiendo porque la esperanza ya cambió de manos… El gobierno está apanicado… ya no pueden vender esperanza cuando sólo han dado cinco años de fracasos”.