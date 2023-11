Remarcó: No se puede hablar de unidad en las cúpulas, la unidad se establece desde abajo, con la gente, con el pueblo, con los pueblos originarios, con quienes menos tienen. Esta es la verdadera unidad para la transformación .

Lo que vengo a plantearles es que vamos a continuar con la Cuarta Transformación, no habrá regresiones, al contrario, habrá más apoyos a nuestros pueblos y al sureste de México. Vamos a ser equipo con Eduardo Ramírez Aguilar (virtual candidato a la gubernatura) y vamos a seguir invirtiendo en este maravilloso estado de Chiapas, con consulta a sus pueblos; no haremos nada que esté en contra de los habitantes , agregó.

En alusión a la coalición formada por PRI, PAN y PRD, cuya precandidata es Xóchitl Gálvez, manifestó que se llaman frente, pero en realidad es el PRI y el PAN juntos, el Prian. Ahí no hay unidad más que con los intereses de unos cuantos .

La unidad, señaló, basada en la corrupción, mientras la nuestra, además de estar sustentada en una unidad desde abajo, con el pueblo, se construye a partir de un método para elegir a nuestros coordinadores nacionales y estatales que son las encuestas .

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que en la coalición Sigamos Haciendo Historia somos los únicos que tenemos procesos democráticos en el interior de nuestro movimiento y eso nos hace invencibles. (Porque) no ha habido ninguna ruptura ni las habrá en nuestro movimiento, porque todos sabemos que lo más importante es el proyecto de transformación y eso nos hace únicos no sólo en México, sino en muchos países del mundo .

En la reunión con la militancia de los institutos políticos que representa estuvo acompañada por Ramírez Aguilar; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de vocería, Gerardo Fernández Noroña, entre otros. Horas después, también se reunió con simpatizantes en Ocosingo.