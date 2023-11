Subrayó que la reconstrucción se tiene que hacer con la participación de todos y pidió a la población que no desespere, pues su gobierno está gestionando la compra de enseres y electrodomésticos que entregará a las cerca de 250 mil familias afectadas.

Los beneficiarios recibirán esos recursos en módulos de la Secretaría de Bienestar, instalados en diversos puntos de la región.

De una vez, a los malandros les mandamos a decir que va a estar la Guardia Nacional cuidando, para que no vayan a pararse por ahí , declaró el tabasqueño.

Suficiente dinero

Remarcó que no hay tope de recursos para la reconstrucción. No vamos a limitarnos en presupuesto. Hay dinero suficiente, lo que se necesite, no hay techo financiero. Lo que se requiera para rehabilitar Acapulco y mejorar la situación de su pueblo .

Mencionó que para su gobierno, luego de la atención a la población, la reactivación económica es lo más importante y, en el caso de Acapulco, el regreso del turismo.

A lo largo de la mañana del jueves, decenas de manifestantes bloquearon la vialidad a las afueras de la Región Naval, en demanda de la localización de los desaparecidos durante el paso del huracán.

La gobernadora Salgado actualizó la cifra de víctimas a 50 muertos y 30 desaparecidos.

Luego de la conferencia, López Obrador y parte de su gabinete abordaron el buque Isla Tiburón, de la Secretaría de Marina (Semar), para realizar en la nave una ceremonia por el Día de la Marina. El mandatario ratificó ahí que su gobierno no dejará solas a las familias de los fallecidos ni a ninguno de los afectados.

Es una ofrenda a los marinos, a los civiles que fallecieron a causa de este huracán. También expresamos nuestra solidaridad y al mismo tiempo nuestra voluntad, el compromiso de ayudar a los familiares de las víctimas. A todos, decirles que siempre van a contar con nosotros y con las instituciones que representamos , refirió.

En ese acto entregó condecoraciones y ascensos póstumos a tres elementos de la Semar que perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante el paso de Otis.

(Con información de Néstor Jiménez)