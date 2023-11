A

unque desde hace años las big bands se insertan prácticamente en todos los esteros del jazz, la sola mención del término – big band– nos remite en automático a la época dorada del swing y las grandes bandas (en varias partes grandes bandas es más un género que una dotación), a los salones de baile, a ese jazz tradicional que parecía haberse diluido en los años 50, pero que regresó por sus fueros y sus marcados compases en la década de 1970.

Es ésta la vena esencial de la big band de Carlos Tercero, 16 músicos en escena (tres trompetas, tres trombones, cinco saxos, piano, contrabajo, batería y, eventualmente, una voz), que el 9 de diciembre presentarán un nuevo disco, Navidad en jazz, en El Telón de Asfalto, localizado en Perpetua número 4, San José Insurgentes, Ciudad de México. El swing empezará a las 20 horas.

En la actualidad, en México podemos contar alrededor de 20 o 25 big bands en este tenor del swing tradicional, y una de las más sólidas es, sin duda alguna, la del pianista Carlos Tercero: una orquesta con alrededor de 26 años girando en la escena nacional, con un estilo convencional de impecable factura y, contrastando con la mayoría de las bandas nacionales, con una buena dotación de solistas en cada una de sus cuatro secciones.

Entre ellos, destacan los trompetistas Moisés Ortega y Javier Xolalpa, el trombonista David Flores, los saxos de Alfonso Martínez y Delfino Tlaxcaltécatl y el piano del maestro Tercero. Juntos, lograron armar un disco de elegantes y seductores sonidos, con una producción altamente profesional.

Este disco le ha gustado abiertamente a los chavales con los que he compartido su música, echando abajo la idea de que era exclusiva para gente de la tercera y la séptima edad.

En 2004, Carlos Tercero presentó un disco con esta big band, Noche de blanco y negro, pero entonces los temas eran grandes clásicos del jazz tradicional: All of Me, As time Goes By, Body and Soul, etcétera. Ahora, los temas recurrentes son: Sleigh Ride, Rudolph the Red Nose Reindeer, White Christmas y rolas por el estilo.