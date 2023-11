A

diferencia de Thomas Hurka (TH), que afirma que la presencia de todas las propiedades de la EH en todos los individuos es necesaria para que el perfeccionismo (PF) sea válido, György Márkus (GM) distingue el nivel de la especie del nivel individual y, al introducir la TMA (Teoría Marxista de la Alienación), afirma la posibilidad y realidad de que exista una grieta entre el desarrollo social –que sigue las tendencias universalizadoras y liberadoras de los elementos constitutivos de la EH– y las condiciones unidimensionales, lisiadas, estáticas, de la mayoría individual bajo el capitalismo y la alienación. Esto significa que el PF de la Antropología Filosófica Marxista (AFM) difiere radicalmente del PF de TH y de otros: una divergencia epistemológica y metodológica. TH, como casi todos los filósofos no marxistas, excluye de sus herramientas conceptuales el concepto de alienación, que los hace ciegos a las propiedades que los individuos pueden perder, o nunca adquirir, a pesar de ser sus portadores potenciales; p. ej. capacidades (C) para el trabajo creativo y el pensamiento crítico. También rechazan la dialéctica y los puntos de vista holísticos. Gerald A. Cohen (GAC), uno de los fundadores del marxismo analítico, acepta y utiliza el concepto de alienación, pero rechaza la dialéctica y el holismo: “Los marxistas analíticos no creen que el marxismo posea un método distintivo y valioso. Otros marxistas creen que sí tiene un método así al que llaman ‘dialéctico’. Creemos que no existe una forma dialéctica de razonamiento que pueda desafiar el razonamiento analítico” (GAC, Karl Marx’s Theory of History. A Defence, 2000). En el sentido más estricto de analítico, el marxismo analítico se opone al pensamiento holístico, lo que conlleva “rechazar el punto de vista en el que las formaciones y clases sociales son representadas obedeciendo leyes de comportamiento que no son función de las conductas individuales, continúa GAC. Todos los marxistas analíticos se opondrían a él: un microanálisis es siempre deseable y siempre en principio posible”. La AFM está de acuerdo con la afirmación de TH de que El mejor PF equipara la naturaleza humana (NH) con propiedades esenciales de los SH en su condición de seres vivos . La AFM respalda lo que los humanos deberían hacer: desarrollar sus FEH (fuerzas esenciales humanas), de acuerdo con TH, quien dice que una objeción al PF es que la inclusión de una propiedad en la NH es, aunque coherente, en parte evaluativa. Incluir una propiedad en la NH no es hacer una afirmación fáctica sobre ella, sino decir que la propiedad es de alguna manera importante/deseable y, por tanto, utilizar estándares de evaluación anteriores, concluye la objeción. TH responde que si la semántica más conocida es correcta, el concepto de esencia es descriptivo; y si la naturaleza es esencia, el concepto de NH también es descriptivo. Decir que la EH comprende las propiedades mencionadas antes, como lo hace la AFM, es una afirmación descriptiva, aunque tiene un atractivo moral: parece bueno.