Cuatro mujeres extraordinarias

N

o soy feminista, creo en una lucha conjunta del ser humano en sus diversas expresiones, para hacer del nuestro un mundo mejor. Pero en esta ocasión me referiré a cuatro mujeres extraordinarias. A las actrices y destacadas activistas Susan Sarandon y Melissa Barrera, con las que me solidarizo ante su despedida por expresar su apoyo a Palestina. Como ciudadanas comprometidas han mostrado su gran congruencia ante la terrible destrucción de vidas de parte de Israel comandado por Netanyahu y respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Expreso también mi apoyo a la relección de la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, enfrentada ahora a la miseria opositora, que nos ha dado confianza de que la verdad en el derecho puede existir, para dar tranquilidad a la ciudadanía. Por eso debe seguir. Y con tristeza le doy un adiós sentido a María de Jesús Méndez Alvarado, doña Marichu, mujer de grandes luchas, víctima en su momento del viejo sistema, pese a lo cual no cejó hasta su muerte.

Tere Gil

La decadencia de la humanidad

En 2003, Estados Unidos, liderado por el presidente George W. Bush, invadió Irak, argumentando la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein. A 20 años de dicha invasión, nunca se comprobó esa acusación, pero lo que sí se sabe es que la importancia estratégica del petróleo, la geopolítica de Oriente Medio y la distribución de energéticos a Asia, son para las grandes potencias occidentales una razón inmoral, injusta e inhumana, pero suficiente para atacar a otros países.

En su momento, Irak rompió supuestamente dos resoluciones de la ONU y por eso fue atacada y destruida. Hoy, Israel ha roto 62 resoluciones, pero no vemos a Estados Unidos realizando una invasión; al contrario, ha proporcionado 130 mil millones de dólares en ayuda y armas.

Los ataques de Israel a Palestina han dejado hasta ahora más de 5 mil 300 niños muertos.

La historia juzgará la inmoralidad de nuestras elecciones y en la sombra de la invasión, el llanto de los niños palestinos es un eco doloroso de nuestra selectiva indignación. Dos décadas después de una invasión basada en mentiras, el mundo sigue siendo testigo de la tragedia que surge cuando las mentes putrefactas de la avaricia superan la humanidad.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Acerca de la captura de El Nini

Ni que no lo sospecháramos, ni que no lo vislumbráramos. La jueza cuarta de distrito en materia penal María del Carmen Sánchez Cisneros decretó una suspensión para evitar la extradición de El Nini, algo totalmente normal o diríase habitual.

Benjamín Cortés V.

Invitaciones

Cierre de Cineterapia

El Albergue del Arte invita al cierre del programa itinerante de Cineterapia de #emergentemx y #Dragón Estudios, proyectando la película Vuela angelito, de Christian Burkhard. Modera la charla Ana Bárcenas. Documental donde la directora retrata un viaje a través de los recuerdos. Dos hermanas deciden regresar a su país natal, Alemania, en busca de recuperar la memoria y el legado de sus padres fallecidos 20 años atrás en un accidente aéreo.

Hoy a las 19 horas en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: Teléfono 55-5554-6228. Entrada libre

Aniversario luctuoso de Fidel Castro

Invitamos a recordar el séptimo aniversario luctuoso de Fidel Castro Ruz, el sábado a partir de las 16 horas, atrás del museo San Carlos, Parque Tabacalera, Metro Revolución.

Alejandro Soto, Lilia Ivonne Paz, Olga Ulage y Jacobo Alvarado

El humanismo mexicano

El Círculo de Reflexión y Buzón Ciudadano AC invitan a la reflexión y análisis sobre El modelo económico de la 4T: El humanismo mexicano, con el economista de Azufre, Óscar Rojas Silva. Este sábado a las 12 horas, en el parque del Cartero, José Refugio Ménes, colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés.

Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano AC Youtube, Facebook y Twitter.

Imelda Beristáin, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Marú Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa y Antonio Villegas

Presentación de libro

El Centro Cultural Independiente Sarah Tisdall-CECISATI, invita a la presentación del más reciente libro de poesía del Poeta y artista plástico Arturo Reyes Mata, Eleutherian, dedicado al maestro poeta egregio Roberto López Moreno. La cita es el sábado 25 de noviembre a las 15 horas, en el CECISATI, ubicado en Leandro Valle 14, Centro, CDMX. Teléfono: 5536500426. Arturo Reyes