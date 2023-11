Un portavoz del Ayuntamiento afirmó: El alcalde no sabe quién es esta persona. Si alguna vez se conocieron, no lo recuerda. Pero niega categóricamente la acusación .

La demandante busca un juicio y 5 millones de dólares en compensación. La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema estatal en Manhattan. Por el momento, el abogado de la mujer no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico ayer.

El documento de tres páginas no contiene detalles de la presunta agresión, pero nombra a Adams, la oficina de Tránsito del Departamento de Policía de Nueva York y la Asociación de Guardianes del Departamento de Policía de Nueva York como acusados.

Adams, demócrata, fue un agente de policía de la ciudad de Nueva York que ascendió. Fungió como senador estatal y presidente del distrito de Brooklyn antes de convertirse en alcalde.

La citación se presentó bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, que ha allanado una ola de demandas contra personas de renombre. La legislación ha dado lugar a más de 2 mil 500 demandas, incluyendo casos contra el ex presidente Donald Trump, el magnate del hip hop Sean Diddy Combs y el actor británico Russell Brand.

Además, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) indaga a Adams por su campaña de 2021.

Los diarios The New York Times y New York Post publicaron que parte de la pesquisa implica examinar si Adams intentó ayudar al gobierno de Turquía a obtener la aprobación para abrir en 2021 un rascacielos de 35 pisos que alberga instalaciones diplomáticas, a pesar de las preocupaciones sobre los sistemas contra incendios.

Adams ha eludido las preguntas sobre la pesquisa de la FBI, pero sostiene que no hizo nada malo.