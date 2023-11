Por ahora, existe un problema con la información. Obviamente, bajo bombardeos constantes, no se puede obtener información en el terreno ni de inteligencia , explicó.

Hemos sido informados por Hamas de que no todos los rehenes están con ellos. Algunos ni siquiera están con otras facciones armadas, sino con civiles , señaló.

Fuentes cercanas a las negociaciones comentaron que uno de los retos ha sido que Hamas no sabe con exactitud dónde están todos los cautivos, lo que despierta temores de que algunos no puedan ser encontrados jamás.

Cautivos no localizados, reconocen

Fuentes diplomáticas revelaron a The Independent que, cuando los rehenes sean transferidos a Israel, serán recibidos por médicos y sicólogos y transportados a hospitales para ser atendidos.

El convenio, logrado después de semanas de tensas negociaciones, también permite que la pausa en las hostilidades se extienda día con día, siempre y cuando se liberen más personas cautivas. Majed al-Ansari, vocero del Ministerio catarí del Exterior, declaró a The Independent que el mundo debe aprovechar el impulso de la tregua para poner fin al derramamiento de sangre.

The Independent

Las fuerzas armadas israelíes han anunciado planes para adentrarse en el sur de Gaza, donde cientos de miles de palestinos desplazados se refugian, acción que Qatar teme que pueda reducir las posibilidades de liberar más rehenes.

Eso complica nuestro trabajo. Cualquier intensificación, ya sea expandir las operaciones militares o bombardear hospitales y escuelas civiles, nos hace retroceder muchos escalones , expresó Al-Ansari.

Si logramos crear el impulso necesario con la liberación de civiles, eso hará más fáciles las negociaciones sobre el resto de los rehenes. A menos de que exista una verdadera presión de la comunidad internacional sobre ambos bandos del conflicto de que esto tiene que terminar ya, esto no acabará.

Israel ha lanzado su bombardeo más intenso de la historia sobre Gaza desde el ataque del 7 de octubre por militantes de Hamas.

La tregua de hoy empezó a las 7 de la mañana, (23 horas del jueves tiempo de México) y la ayuda humanitaria entrará a la franja tan pronto como sea posible , indicaron funcionarios qataríes.

Al-Ansari precisó que el primer grupo de rehenes, que incluye 13 mujeres y niños, será liberado a eso de las 4 de la tarde, hora local.

El acuerdo diplomático ofreció cierto alivio para los 2.3 millones de palestinos en Gaza que han soportado semanas de bombardeo israelí, así como a familias en Israel temerosas por el destino de sus seres queridos, quienes llevan siete semanas en cautiverio.

El padre de un rehén, Itay Chen, conscripto estadunidense-israelí de 19 años que no fue elegible para la liberación, expresó que las familias obtienen esperanza del acuerdo, que es sólo el primer paso .

Debe haber una continuación hacia la siguiente parte de las liberaciones , dijo Ruby Chen. Este marco que se ha creado puede ser el catalizador para que otros acuerdos avancen. La cuestión más importante y única es llevar a los rehenes a casa .

El proceso ha sido tenso. El acuerdo parece haber enfrentado un imprevisto de último minuto el miércoles pasado, cuando el consejero israelí de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi, anunció una demora de un día en el cese el fuego, sin dar una razón. Sin embargo, la tarde de ayer los dos bandos intercambiaron listas de los que serían liberados. Junto a este proceso, habrá una muy necesaria pausa en las hostilidades y permitirá la entrega de ayuda, que Al-Ansari consideró vital ante la crisis humanitaria en Gaza, que no tiene paralelo .

El Ministerio de Salud en Gaza, gobernada por Hamas, señaló que el bombardeo israelí ha dado muerte a más de 14 mil 800 personas; sus funcionarios reportaron ayer que más hospitales han recibido órdenes de evacuación de parte de militares israelíes, lo cual el ejército niega.

Civiles en Gaza comentaron a The Independent que los combates han aumentado en la proximidad del alto el fuego, y expresaron temores de que la tregua no se sostenga los cuatro días.

El ejército israelí advirtió que las operaciones seguirán como siempre hasta que la tregua entre en vigor, y que los ataques podrían intensificarse hasta entonces.

Al-Ansari advirtió que la guerra era “un flujo constante de muerte y destrucción que no se detendrá a menos que el mundo capitalice este acuerdo. Sabemos que no debemos hacernos ilusiones de que este acuerdo sea el fin del conflicto. Es el principio del proceso que esperamos pueda poner fin a la guerra, pero sin duda no hemos salido del bosque .

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya