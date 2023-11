De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de noviembre de 2023, p. 29

Con protestas que incluyeron quema de vehículos y llantas, pobladores de la sierra y la frontera de Chiapas trataron de impedir que fuerzas de seguridad estatales y federales quitaran los bloqueos que integrantes de la delincuencia organizada mantenían en la carretera que comunica los municipios de Frontera Comalapa, Motozintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, informaron fuentes oficiales.

Explicaron que el miércoles un grupo de habitantes que se oponía a la presencia militar bloqueó la vía, por lo que arribaron agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal en apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) .

Añadieron que no hubo lesionados ni detenidos y que la situación ya está controlada ; no obstante, ayer todavía no se tenía el reporte oficial del número de automotores dañados porque la Sedena está haciendo el recuento de daños .

Aseguraron que, atendiendo las demandas de la población de las regiones fronteriza y sierra, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en distintos municipios de esta zona para proporcionar seguridad.