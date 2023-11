Jorge A. Pérez Alfonso

Viernes 24 de noviembre de 2023, p. 29

Oaxaca, Oax., La actriz y cineasta indígena Ángeles Cruz Murillo, hermana de Román Cruz Murillo, quien fue asesinado junto con otras cuatro personas la tarde del pasado miércoles en una emboscada en el municipio de San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, demandó la renuncia del gobernador morenista Salomón Jara Cruz.

En un video difundido en sus cuentas de redes sociales y en entrevista con La Jornada, recordó que el mandatario prometió a los habitantes de San Miguel que estarían seguros ante los constantes ataques de sus vecinos de Llano de Guadalupe, comunidad del municipio de Tlaxiaco, con quienes disputan mil 958 hectáreas.

Sin embargo, recalcó Ángeles Cruz, hoy estoy enterrando a mi hermano. Renuncie si no puede con el cargo, renuncie si no puede garantizar nuestras vidas . Añadió que Jara Cruz no la representa, pues no hace valer la ley .

La tarde del 22 de noviembre fueron emboscados varios pobladores de San Miguel, quienes iban acompañados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Guardia Nacional cuando realizaban unas diligencias en el paraje conocido como Piedra de Baño, informó la fiscalía estatal.