Hernán Muleiro

Especial para La Jornada. En la única entrevista concedida en su paso por la Ciudad de México, Sonic Boom repasa desde sus comienzos con Spacemen 3 hasta su actualidad junto a Panda Bear, con quien actuó en el Festival Hipnosis.

A teenage dream/ So hard to beat (un sueño adolescente es tan dificíl de vencer) es el primer verso de la canción Teenage Kicks, de The Undertones, el sencillo preferido del diyéi John Peel, y puede aplicarse al grupo británico Spacemen 3, si a la ensoñación posterior a la pubertad se le suma una alucinación colectiva montada en una repetición distorsionada de dos acordes extendidos. Editado sólo un año después de Sychocandy, de The Jesus & Mary Chain, Sound of Confusion (1986) es un disco debut meta roquero, en el que los formados en la ciudad de Rugby buscaron operar un salto temporal basado en una fe non sancta.

Peter Kember, también conocido como Sonic Boom, está sentado en un sillón de cuero del vestíbulo de un hotel y a primera vista podría ser otro turista delgado de los que pueblan la Condesa, pero en su rostro se reconoce la experiencia de esos que tienen un estudio de grabación y al escenario como hábitats naturales. Han pasado algunos días de su presentación en el Festival Hipnosis junto a Panda Bear y extendió su visita a la Ciudad de México para grabar versiones de algunas de sus canciones en un estudio local.

Traumas de la edad temprana

Con la distancia de los años, ciertas partes de su rol en los seminales Spacemen 3 parecen sonarle a Peter como los traumas propios de la temprana edad recreados en vivo, lo que no quiere decir que niegue que el combo tuvo entre sus manos la prescripción musical perfecta. A Kember no le molesta hablar sobre el pasado, tal vez porque nunca lo sobrexplotó, o porque en su carrera solista logró trascender la fórmula de Spacemen 3, sobre la que nuevas generaciones de adolescentes terminan imitando desde su disolución.

Kember aprovechó algunos días libres para grabar junto a un auténtico grupo de mariachis: “desde hace unos años tuve el sueño de hacerlo y la idea volvió en este nuevo disco. La canción Danger significa, para mí, algún pueblo mexicano pequeño; siento que Lisboa, donde vivo, tiene aspectos cercanos a lo latino; los portugueses consumen toneladas de música brasilera, aunque no estoy seguro de que sea algo recíproco. Fue muy bueno lograr grabar con músicos locales. A los mariachis les gustaron los temas, aunque les resultó extraño que no tuvieran la forma verso-coro-verso. Creo que también vamos a hacer versiones en español, no es sencillo mantener el sentido y las rimas, pero sé que es realizable porque he escuchado temas interpretados originalmente en otros idiomas: por ejemplo, My Way es una de las más tocadas en todo el mundo y es originalmente francesa”.

El eco de las guerras

La música como elemento liberador para generaciones que cargaron en su infancia con circunstancias relacionadas a la Segunda Guerra Mundial, fue naturalmente remarcada por los ejecutores del rock cósmico alemán de finales de los años 60. Para Sonic Boom, es un fenómeno que afectó a habitantes de toda Europa y que no se limita a ese periodo. “La idea general del álbum Reset, era juntar dinero para la salud mental, no lo difundimos así porque no queríamos que fuera algo necesariamente público. El disco se trató también de nuestra propia salud mental, pero quisimos donar un tercio de los recursos generados para apoyar causas como el tratamiento terapéutico con MDMA de traumas severos. Creo que los problemas actuales de salud mental tienen que ver con el eco de generaciones criadas en las guerras de los pasados 100 años; uno de los casos para los que suele utilizarse este tratamiento es el estrés postraumático de haber participado en una guerra”, sostuvo.