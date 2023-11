▲ Después de una gran temporada en IndyCar, donde finalizó en cuarto sitio, el piloto mexicano de 24 años buscará seguir los pasos de Sergio Pérez en el máximo circuito del automovilismo. Foto @McLarenF1

A su vez, el director deportivo de McLaren, Andrea Estella, comentó: Patricio tuvo una temporada impresionante en IndyCar, se desempeñó de buena manera en las pruebas de desarrollo, por lo que es normal dar este siguiente paso tras ser elegible a una superlicencia de la FIA. Con el extenso calendario, es prudente asegurar un amplio grupo de pilotos para considerar en cuanto sea necesario. Esperamos verlo evolucionar con su nuevo rol .

Por otro lado, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton desmintió que él o sus agentes tuvieron un acercamiento con Red Bull para sumarse al equipo.

En una entrevista a un diario británico, el jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo que representantes de Hamilton sondearon a inicios de año si existía interés.

Ante los señalamientos, Hamilton respondió: Hace años que no hablo con Christian. Que yo sepa, nadie de mi equipo lo ha hecho. Sin embargo, él me contactó al comienzo de 2023 para tener una reunión al final de la temporada .

Al respecto, Max Verstappen, piloto de Red Bull y campeón de la presente temporada de F1, indicó: Eso no va a suceder. No hay que inventar historias. Me daría igual, no importa, cualquiera (podría ser mi compañero). No quiero apuntar en particular a Lewis, porque son tantos los pilotos buenos .

Hamilton firmó un nuevo contrato de dos años con Mercedes a finales de agosto, con lo que quedó atado hasta 2025.