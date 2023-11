L

a directora María Elena Medina Mora, de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ideó un homenaje a los maestros fallecidos o desaparecidos, denominado La cápsula del tiempo, con las semblanzas de los maestros desaparecidos; tuve el privilegio de hacer la semblanza de mi mentor Santiago Ramírez.

Santiago Ramírez, profesor emérito, coordinador del colegio de sicología de la UNAM, autor de libros y trabajos sobre las motivaciones de la sicología del mexicano, tres 10 en anatomía, marcan un comienzo deslumbrante en su carrera intelectual.

Recuerdo que su voz de dolor profundo, grave, ronca, rítmica y melodiosa llenaba los espacios donde se desempeñaba. Una huella tibia en los escuchas: alumnos, colegas, rivales.

Expresión de variadas emociones, palabras usadas como manos definían línea por línea su identidad.

Se formó como sicoanalista en Buenos Aires; Rascovsky y Marie Langer dejaron su impronta. Fue fundador de la Asociación Sicoanalítica Mexicana filial de la Asociación Sicoanalítica Internacional.

Mi primera sesión con Santiago fue diferente a lo que esperaba; ahí recostado en el diván escuchaba su silencio. Sus intervenciones eran cortas y sorpresivas con modulada voz, tono y ritmo, relacionadas con la intensidad de los sentimientos que surgían, las interpretaciones en tono más suave o más alto, más rápido o lento, siempre al tempo con lo que aparecía o, por el contrario, modulación pausada que invitaba a la reflexión.

Así llegué a comprender su análisis y motivaciones de lo mexicano; la canción popular hace activo lo que sufrió pasivamente. Se dice a la madre que no nos deje, se alaban sus valores y surgen canciones: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar; llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey... O: Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, picante, pero sabroso ; también: Flor silvestre y campesina, flor silvestre y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal . Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no han sentido ningún cariño , o: Cuando la estaba queriendo, cuando la estaba sintiendo todita toda la vi partir , y: En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor .