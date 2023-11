“Intentó vendernos. Se comprometió a apoyar a la fiscal por traición, (...). Claramente actúa por consigna de Morena. Su encomienda es atacar al Frente Amplio por México, a Xóchitl (Gálvez) y a Santiago Taboada en su precampaña. Que quede claro: No lo permitiremos.

La diputada Tania Larios calificó de inestable la postura de Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, quien aseguró que a los priístas ya no nos representa .

En tanto, en el Congreso de la Ciudad de México, Wesli Jiménez rindió protesta como diputada local, luego de que le fue otorgada una licencia a la priísta Silvia Sánchez Barrios.

Al preguntarle acerca de su postura sobre la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, la mujer de 33 años, quien dijo estudiar diseño gráfico, contestó: No sé mucho del tema, me abstengo de responder las preguntas, ya que no estoy empapada de los temas .

Sobre Rubalcava, comentó que es buen amigo , aunque aseguró que sólo lo conoce por la tele; me gustaría conocerlo personalmente, lo quiero mucho .

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez con licencia y único precandidato de la oposición, Santiago Taboada, acudió a un mitin en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguró tener la autoridad moral para cambiar las cosas en la ciudad, pese a que funcionarios públicos de la demarcación que gobernó y figuras del panismo cercanas a él se encuentran involucrados en la investigación por corrupción inmobiliaria.