Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 24 de noviembre de 2023, p. 33

Mañana empiezan en la capital del país las precampañas de quienes aspiran a gobernar una alcaldía o buscan una diputación local, para lo cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un tope de gastos por más de 19.6 millones de pesos.

Este sábado también vence el plazo para que los partidos políticos registren convenios de coalición para alcaldías y diputaciones. En el periodo de precampañas, del 25 de noviembre al 3 de enero, los interesados podrán realizar actividades proselitistas dentro de los partidos políticos. Asimismo, podrán colocar propaganda electoral en espectaculares, bardas o incluso pautar en redes sociales.

Por ley, cada propaganda, sea en calle o de manera virtual, debe contar con una leyenda que indique que va dirigido a militantes y simpatizantes de los partidos, de lo contrario se podrían iniciar procedimientos sancionatorios.