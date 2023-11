Una hipótesis prematura: buscan imponer una gobernabilidad donde se ha perdido todo principio de gobernabilidad. Aunque la respuesta no es sencilla. Es fácil observar que esta suerte de neofascismo deviene rápidamente un homólogo de las variantes más extremas del neoliberalismo. Y no es casual que ambos extremos se den la mano. En cierta manera, se trata de su sello de origen, si se recuerda que su primer laboratorio fue escenificado por Augusto Pinochet en Chile.

Sin duda fue Donald Trump quien llevó este sentimiento a la cima del poder estadunidense y, con ello, del mundo mediático actual. Su estigmatización de lo mexicano hizo del racismo una política de Estado –y el botín sin fondo de sus votos respectivos–. Vox en España, Jair Bolsonaro en Brasil y, ahora, Javier Milei en Argentina son sus epígonos esmerados en la región, no sin antes adaptar esta semántica a las circunstancias concretas. Sin embargo, hay una paradoja en esta versión reciente de los discursos locos. A diferencia de los años 30, no se vislumbra ningún tipo de revolución social en el horizonte. Tampoco el espectro de una guerra global que obligue a cada quien a tomar partido. ¿Qué persiguen entonces?

A una sociedad bipolar corresponde una política bipolar. Es decir, un soberano esquizo ahora armado de discursos locos. El ascenso de Milei a la presidencia es demostrativo al respecto. En los últimos 35 años la economía argentina no ha encontrado el vértice de su estabilidad. Cambios de políticas en cada gobierno, un déficit fiscal estructural, impagos de la deuda exterior, una inflación que no cede –que ahora amenaza con la hiperinflación– y, sobre todo, una moneda exenta de cualquier certidumbre crearon una situación catastrófica. La pobreza se triplicó en dos décadas y la clase media se extinguió. El peronismo, dedicado en parte a proteger a una clase empresarial inepta y, en parte, a preservar antiguos derechos sociales, cavó su propio precipicio.