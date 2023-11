E

l término resiliencia ha sido aplicado en sicología, siquiatría, ingeniería y ciencias ambientales, económicas y sociales; para esta publicación se tomará como un concepto que incluye planificar, resistir, absorber y recuperarse rápidamente de eventos perturbadores. En una era en que los cambios son cada vez más abruptos y agresivos, conocer, analizar y actuar con responsabilidad se traduce en una palabra importante: reducir.

Reducir pérdidas humanas, materiales, tiempos de respuesta y vulnerabilidades; porque se debe admitir que a pesar de la arrogancia de la que constantemente presume el ser humano, aún ni la tecnología más avanzada puede predecir con exactitud cuándo y dónde un hecho catastrófico se presentará.

Numerosos factores influyen cuando de hacer frente a un fenómeno natural se trata; sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es que se requiere un nuevo enfoque, no sólo del gobierno, sino de toda la sociedad; en la investigación Mejora de la contribución de la defensa a la resiliencia social en Reino Unido, publicada por la corporación RAND, se mencionan algunas recomendaciones, entre las que se destacan: 1) la importancia de mejorar la comunicación en todos los niveles para elevar la confianza y 2) aprender de las crisis con la finalidad de reforzar la coordinación y los mecanismos de movilización rápida masiva.

Se pueden emitir alertas, pero si éstas no se transmiten de forma oportuna, los daños y las pérdidas pueden ser innumerables. En una era en que la velocidad de comunicación de información puede jugar a favor o en contra del emisor, es necesario centrarse en los canales de difusión, en el tono, la elección de palabras e incluso en el número de repeticiones y la antelación del mensaje, porque si no se consideran éstos y más elementos, la re­siliencia no será suficiente para enfrentar las pérdidas, situación de la que hemos sido testigos con los desafortunados daños producidos por el huracán Otis.

Incluso, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la comunicación de riesgos requiere de la comprensión de las percepciones de las partes interesadas, de las preocupaciones y creencias, así como de sus conocimientos y prácticas. Y para ser efectiva, debe ser capaz de identificar y poder manejar desde un inicio los rumores, así como la desinformación y otros desafíos de la comunicación.