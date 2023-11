Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 23 de noviembre de 2023, p. 6

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, logró que el club de golf donde adquirió una casa en 2013 lo reconozca por fin como accionista. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el fallo de un juzgado que había ordenado que al ex mandatario y a su familia se le pagara una indemnización por daño moral, por el tiempo en que no pudieron hacer uso de todas las instalaciones del fraccionamiento.

El ex mandatario, coordinador en materia de seguridad pública del Frente Amplio por México, adquirió el inmueble en el Club de Golf Cañada de Santa Fe pagando 14.3 millones de pesos. Un año después, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que se investigaba si el origen de ese dinero estaba ligado al cártel de Sinaloa.

Ante las sospechas, el consejo de administración del fraccionamiento pidió a García Cabeza de Vaca que demostrara el origen lícito del dinero con que compró su departamento, y para forzarlo le negó ser reconocido como accionista del club, lo que le impedía usar las instalaciones comunes, incluyendo el campo de golf.