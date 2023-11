J. Estrada y R. Villalpando

La Jornada

Chihuahua, Chih. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, concluyó este miércoles una gira de precampaña de tres días por el estado, con un mitin ante 400 personas en Cuauhtémoc, después de que lunes y martes tuvo eventos en Ciudad Juárez, Delicias y la capital.