René A. López, Sayda Chiñas y Eirinet Gómez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 23 de noviembre de 2023, p. 5

Claudia Sheinbaum, precandidata única a la Presidencia por Morena, PT y PVEM, aseguró ante militantes y simpatizantes en la plaza principal de Cárdenas, Tabasco, que para la 4T la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y el salario digno son derechos que sólo se profundizarán con la continuidad de la transformación.

“La educación pública no es mercancía, no es privilegio, es un derecho del pueblo de México consagrado en el artículo tercero constitucional (...) Para nosotros el acceso a la salud no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho consagrado en el cuarto constitucional’’, destacó, acompañada en el templete por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el precandidato único morenista al gobierno de Tabasco, Javier May, y por dirigentes estatales, senadores y diputados federales.

Advirtió que aún hay mucho trabajo por hacer; por ejemplo, dijo, en educación, de tal forma que no haya rechazados, que los jóvenes puedan estudiar la universidad si así lo desean , lo cual, expuso, logró como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con acciones como la creación de dos universidades públicas: el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde estudian más de 50 mil jóvenes.