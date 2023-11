Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidadCambio de rumbo, sintiéndolo mucho.

No tengo nada que olvidar de mi pasadoPor eso espero que el olvido no se olvide de quien fuiHe dado más de lo que algunos me han robadoSin olvidar a la que se olvidó de mí.

Muchos creyeron que me habían amortizadoCuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital Con los dedos del Serrat entrelazados Devolviéndome las ganas de cantar.

Cuando vino a presentar su álbum Lo niego todo (mayo de 2017), tuve la oportunidad de platicar con él; entonces le pregunté acerca del retiro, de la despedida de los escenarios que en algún momento se habrá de dar, y él, tan claro como acostumbra, me dijo: Si más adelante ya no soy tan bueno cantando, me dedicaré a hacer otras cosas, como escribir canciones o poesía, antes de hacerle al imbécil en el escenario .

No me veréis en Benidorm con el Imserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro Que la poesía es el desván de un metaversoDonde las musas se desnudan como albatros.

Joaquín Sabina está consciente de haber llegado a un momento en el que el paso del tiempo no perdona, pero nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión agridulce y pasionalmente bella de la vida, arañando utopías y libertades…

“El pan de ayer no es un buen postre para hoyMañana lunes es momento de inventarse y apostarYa que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un tahúr que no se cansa de arriesgar.”

En aquella entrevista me decía que escribir canciones es lo que más le place, más que, incluso, cantar. Por eso, en el momento de plantearse un nuevo trabajo discográfico, como el que ahora se propone al terminar la gira, se verá en la necesidad de guardar una postura de abstracción, de relajamiento para encontrar las palabras que concatenen las ideas y los sentimientos.

Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escuchoFingiendo ser un estupendo viejo verdeY lo de viejo, sintiéndolo mucho.

Así , Sabina quiere envejecer, sin dignidad, buscando la verdad debajo de la falda de la luna.