Ayer retomó el asunto: no apoyé a nadie; sencillamente, lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo; no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, ni con el autoritarismo; no estoy de acuerdo en que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o a clínicas particulares, no estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación, no son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Cómo me curo si me enfermo y no tengo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No, el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social .

No está de acuerdo, nunca lo estaré , con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas, no sólo en lo intelectual, sino que quienes las promueven son muy corruptos, los más ladrones del mundo, que dan la espalda al pueblo. Son los más ladrones, pero como forman parte de la oligarquía dominante se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo. Además, no me interesa tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Entonces, no acepto eso, aunque respeto la decisión de los pueblos, pero pues yo también soy libre, ¿no? Ni modo que no diga lo que pienso . Pero los gritones creen que sólo ellos.

Las rebanadas del pastel

Grupo Bimbo, de la siempre pía y solidaria familia Servitje, se da vuelo con el desbarajuste en Argentina: de la noche a la mañana, en aquel país aumentó sus precios entre 120 y 140 por ciento, incluidos los de otra empresa de su propiedad, Compañía de Alimentos Fargo. La novedad es que, hace muy poco tiempo, ya habían aplicado alzas muy fuertes. Se suman así a un pelotón de 10 gigantes de la alimentación que subieron ayer 50 por ciento ( Página 12, Leandro Renou).

