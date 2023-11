E

l plan de dolarizar la economía del presidente electo de Argentina, Javier Milei, depende de la lluvia. Y no le vamos a prestar a Tláloc para que le haga el milagro, se ha portado medio patán (o como se diga en argentino). Ocurre que la principal fuente de divisas es la agricultura y le urge que llueva con ganas para que las cosechas sean abundantes, principalmente la de soya. Necesita Milei que no vuelva una sequía como la actual, que ha llevado a la ruina a centenares de agricultores. El sector agrícola representa 17 por ciento del PIB, 24 por ciento del empleo y 65 por ciento de las exportaciones, de acuerdo con El Economista de Madrid. Dos de cada tres dólares que entran al país lo hacen por el comercio de soya, maíz o trigo. Milei necesitará muchos billetes color verde si quiere abandonar el peso y cerrar el Banco Central sin desatar una catástrofe mayor a la presente. Y no, definitivamente, no le prestaremos a Tláloc. A Xóchitl sí, pero va a querer facturar.

Trenes de pasajeros

Tengo el recuerdo de mi infancia de un viaje en tren con mi familia de Guadalajara a Mexicali. Luego desapareció el servicio y quedó la estación casi abandonada. ¿Quién puede estar en contra de que regrese y se agregue al transporte aéreo, terrestre y marítimo? Significaría recuperar en parte el sistema que privatizó –no gratuitamente– el ex presidente Zedillo. Es algo que conviene a los consumidores. Lo ideal hubiera sido que el presidente López Obrador anunciara la próxima operación de varias rutas acompañado por los concesionarios, lo que habría supuesto un acuerdo previo y satisfactorio. Sin embargo, les está dando un plazo que expirará el 15 de enero para que fijen su postura. De no llegar a un acuerdo, el servicio podría ser operado por las Secretarías de la Defensa y Marina, incluso por particulares. Las líneas ferroviarias son Kansas City Southern y Ferromex, empresa de Germán Larrea. Sus opciones son estas: 1) hacerse cargo del servicio de pasajeros; 2) compartir la concesión que han disfrutado en exclusividad con Sedena, Marina y alguna empresa privada), y 3) ampararse contra el decreto; hay jueces ansiosos de favorecerlas con una suspensión de lo que reclamen. En esta última opción, el tema se litigaría a lo largo de los 10 meses que restan a la administración y sería otra herencia para Claudia Sheinbaum, como las reformas electoral y judicial. La candidata presidencial de Morena ya ha expresado su adhesión a la iniciativa de AMLO. Y a todo esto, ¿qué dice el eterno líder del sindicato, Víctor Flores? Ese que se exhibe en restaurantes de lujo rodeado de guapas edecanes.