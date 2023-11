D

e los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados, 433 entregaron la carta de intención que es requisito para relegirse de manera inmediata. Asimismo, pretenden repetir 38 de los suplentes. Esto no significa que, de manera automática, la próxima legislatura tendrá una composición casi idéntica a la actual, pues la integración de los legisladores en las listas de candidatos dependerá de los acuerdos de cada partido o coalición y, por supuesto, de su éxito en las urnas. También es posible que varias aspiraciones se caigan debido a los lineamientos aprobados la semana pasada por el pleno de la Cámara baja, en los que se establece, entre otras disposiciones, que los diputados que busquen contender por un partido distinto al que los llevó al Congreso sólo podrán hacerlo si renunciaron a su militancia anterior en la primera mitad del periodo para el que fueron elegidos. Queda por ver si esta mínima medida de control del chapulineo prevalece frente a eventuales impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hay algunos casos que resaltan por la falta de vergüenza de los aspirantes. No puede soslayarse al priísta Augusto Gómez Villanueva, quien tiene 95 años y ya ha sido diputado en seis ocasiones desde 1964. Otro ejemplo de desparpajo es el del dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, y su círculo cercano –entre ellos, el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, Pablo Angulo y Carolina Viggiano–, quienes se registraron pese a que también contenderán por una senaduría. Es inevitable sospechar que dichos personajes, más que servir a la nación o trabajar por un proyecto político, anhelan la protección del fuero legislativo para permanecer impunes en las irregularidades de las que se les ha señalado o se les pueda mencionar en el futuro. Igualmente impresentables son Selene Ávila y Antonio Pérez Garibay, quienes buscan tres años más de dieta pese a que renunciaron a Morena hace menos de dos semanas. Muchos de los diputados que no entregaron su carta de intención no se abstuvieron movidos por principios, sino porque ya tienen asegurado o aspiran a otro cargo en 2024.