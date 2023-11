Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 23 de noviembre de 2023, p. 23

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que jamás podrá estar de acuerdo con las políticas e ideas del ultraderechista Javier Milei y aseveró que los gobiernos que privatizan servicios y bienes públicos son los más ladrones.

En su conferencia de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional, el mandatario negó haber dado su apoyo al ex candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, en los pasados comicios en Argentina.

No apoyé a nadie; lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador y reaccionario en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo con la política privatizadora, con el autoritarismo, con que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar el pago de colegiatura, o el pago a médicos y clínicas particulares para poderse aliviar. La salud... la educación, no son privilegios, son derechos de los pueblos , sostuvo el jefe del Ejecutivo.