En el caso de la privatización de Aerolínas Argentinas, que fue rescatada de una privatización anterior por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo en la mañana que si intentaban volver a privatizarla iban a tener que matarlo , pero luego reconoció que no fue una frase feliz , y afirmó que defenderá la continuidad de la compañía.

Buenos Aires. Van a ser seis meses muy duros, vamos a tener que hacer un ajuste y tomar las medidas necesarias para quienes se oponen , advirtió ayer el presidente electo, Javier Milei, en lo que fue considerado una amenaza abierta, en momentos en que varios sindicatos, entre ellos el de Aerolíneas Argentinas y el de la Construcción y la Confederación General del Trabajo (CGT), se manifestaron en alerta ante el anuncio de que el próximo gobierno no continuará con la obra pública aunque ya esté licitada, para entregarla a manos privadas, lo que supone una ola de desempleo que agudizaría la crisis social.

Ya se conoce la posición de Fernández de Kirchner en defensa de los derechos humanos y el negacionismo de Villarruel reivindicando a la pasada dictadura militar, pero todo transcurrió con normalidad.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, apuntó que es evidente que habrá serias dificultades con el nuevo gobierno, porque ya se vio, en estas horas, cómo los sectores empresariales y mayoristas que fueron responsables en buena parte de disparar la inflación para debilitar aún más al gobierno de Alberto Fernández, decidieron aumentar todos los precios en 40 por ciento, lo que repercutió en los alimentos y medicamentos dejando fuera del alcance de los consumidores productos básicos.

Como ya lo había anticipado, Cortiñas aseveró que la lucha de las Madres va a continuar, añadió que hay un fuerte apoyo internacional y en la misma línea que Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, indicó que pedirán una reunión con Milei. Hoy hay un convocatoria a la ronda de los jueves en esa histórica plaza que se realiza heroicamente desde los tiempos de la dictadura militar, a la cual asistirán autoconvocados distintos sectores de la sociedad que decidieron apoyar a las Madres y a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

El panorama ha cambiado sustancialmente en cuestión de horas con los anuncios de Milei, y además se confirma que hará viajes espirituales a Estados Unidos e Israel, país que tiene fuerte influencia en su vida, como lo confesó abiertamente en la campaña; ambos países lo ayudaron a llegar al gobierno con financiamiento y asesorías que se investigan, a pesar de que esto podía haber sido considerado una abierta ilegalidad por tratarse de injerencia externa.

En esto también el gobierno actual de Alberto Fernández demostró una fuerte debilidad y también la justicia electoral debió intervenir.

En otro ámbito, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que no asistirá a la toma de posesión de Milei, por tener otro compromiso. El primer ex presidente en llegar con una gran comitiva será Jair Bolsonaro, de Brasil, y, por supuesto, los dirigentes de la ultraderecha internacional, mientras varios mandatarios no han confirmado su asistencia.