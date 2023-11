La dinámica del incidente seguía siendo poco clara al cierre de esta edición, y los investigadores trataban de descifrarla. Hochul expuso que no estaba claro si el conductor se dirigía intencionalmente hacia el cruce del puente Rainbow, sobre el río Niágara, cuando el vehículo chocó contra un separador vial y voló por el aire.

(Fue) un incidente horroroso, una colisión, una explosión (...) pero en este momento no hay conexión terrorista , afirmó.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que no hubo ningún indicio de un ataque terrorista en la conflagración, que llevó al cierre de los cuatro pasos fronterizos con Canadá en esta turística zona la víspera del día de Acción de Gracias.

Aaron Ferguson, vocero de la ciudad de Niagara Falls, Nueva York, informó que el vehículo era conducido a alta velocidad desde esa ciudad y que chocó contra la estación fronteriza.

Del lado canadiense de la ciudad, el alcalde Jim Diodati declaró a The Canadian Broadcasting Corporation que el acontecimiento parecía ser un incidente aislado .

Imágenes de NBC muestran un vehículo blanco, prácticamente volando, dejando una estela de agua detrás, antes de estrellarse al caer al piso dentro de las instalaciones del puesto fronterizo.

Según The New York Times, que citó fuentes de seguridad, los investigadores creen que la explosión se debió al impacto de la colisión contra una columna de cemento. De acuerdo con la misma fuente, se encontró una maleta cerca del vehículo que no contenía explosivos.

La oficina de la FBI en Buffalo y otras agencias investigaban la explosión.

Fotos y videos que los transeúntes tomaron y publicaron en redes sociales mostraban un humo espeso, llamas sobre el pavimento y una caseta de seguridad chamuscada. Los videos mostraban que el incendio ocurrió en un área de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), situada apenas al este del principal puesto de control de vehículos. La agencia no difundió comentarios de momento.

El puente, y otros tres entre el oeste de Nueva York y Ontario, fueron cerrados rápidamente como medida de precaución, y el Aeropuerto Internacional Buffalo-Niágara empezó a realizar controles de seguridad a todos los vehículos y advirtió a los pasajeros que habría revisiones adicionales.