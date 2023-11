Anabel Nugent

Jueves 23 de noviembre de 2023, p. 7

Londres. En 1982, Suzi Quatro se apiadó de un seguidor de 14 años en Australia que había comprado entradas para su espectáculo sin darse cuenta de que era un acto para mayores de 18.

El joven averiguó dónde se alojaba la artista, se presentó y le rogó por la entrada. Al final, pasó la noche viéndola vestida de cuero actuar tras bambalinas en una caja de cartón para evadir la seguridad. Cuatro décadas después, ese chico, que ahora tiene 50 años, recibe a The Independent a las puertas de la mansión isabelina que Quatro tiene en Essex, Inglaterra. Ella y Pat, su seguidor, continúan siendo muy buenos amigos.

La casa, donde la bajista ha vivido desde 1980, es muy antigua. Las alfombras beige no gritan mucho rocanrol, pero dejan su huella de otras maneras: todas las guitarras que se ven por doquier y con las cuales ha hecho éxitos como Can the Can, 48 Crash, Devil Gate Drive y Stumblin In.

Levantándose del sofá, Quatro se cuelga un Fender Precision de 1957. El primero , suspira, mirando el instrumento. Mi papá me lo regaló cuando tenía 14 años . Ahora, a los 73 es prácticamente su quinta extremidad. Con una altura de 1.60, ella es apenas más alta que el instrumento que toca. Elegí el más pesado y el atuendo más atractivo , cuenta. Podría haber sido gasa y una flauta, pero no, fui con un bajo y un traje de cuero , con los que se volvió pionera transgresora que ha inspirado a roqueras como Debbie Harry, Chrissie Hynde y Joan Jett, todas las cuales aparecieron en su documental de 2019.

Pocas imágenes evocan a los años 70 como lo hace Suzi Quatro: bronceada y con cara de bebé, ataviada de cuero, roqueando con su peinado desgreñado y su banda masculina.

Descubren una estrella

Quien la descubrió fue el productor inglés Mickie Most, quien estaba en la ciudad natal de Quatro, Detroit, para grabar con Jeff Beck cuando se encontró con la bajista y sus hermanas tocando en un bar. La convenció de que dejara su banda familiar, The Pleasure Seekers, para tener una oportunidad como solista al otro lado del charco. Él sólo me quería a mí, no a mis hermanas, lo cual fue difícil , sostiene. Esa semana le ofrecieron otro contrato en Elektra. El presidente (de ese sello) señaló que quería llevarme a Nueva York y convertirme en la próxima Janis Joplin , recuerda. Pero Mickie dijo que me llevaría a Inglaterra y me convertiría en la primera Suzi Quatro .

La elección fomentó el resentimiento en la familia de la cantante y compositora. “Cuando les dije a mis padres que había tomado mi decisión, mi mamá lloró porque me iba a extrañar, pero mi papá comentó algo que nunca olvidaré: ‘te das cuenta de que tus hermanas no lo lograrán sin ti, ¿verdad?’” Así que me senté allí por un momento y respondí: ‘papá, tengo que irme’. Todos tenemos nuestros propios caminos que seguir y ese fue el mío”. Suzy ha estado de gira desde que tenía 14 años y continúa sacando álbumes. Su más reciente disco, lanzado a principios de este año, obtuvo críticas positivas y ya tiene otro en camino.

Parece que es una contradicción. Es una estrella de rock que no fuma ni consume drogas; un espiritualista de mente abierta que, en algunos aspectos, también es un católica estricta; una orgullosa de Detroit que vive en la casa inglesa más típica. Sin embargo, lo más controvertido de todo es que Quatro es un ícono feminista que no es feminista. Soy yoísta, no feminista , declara. No necesito unirme a un grupo para ser poderosa. Lo soy dentro de mí misma. Defiendo a las mujeres y lo he demostrado con el ejemplo .

¿Cree que ahora se hace demasiado hincapié en el género?, se le pregunta. “Creo que se ha vuelto un poco loco. Es decir, hay chicas, chicos, trans y gays”, responde.