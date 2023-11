No se condonarán deudas

El mandatario explicó que su gobierno pretende lograr el rescate de la empresa para apoyar a la región de Monclova, cuando hablo de rescate es que demos facilidades para renegociar la deuda que tiene la empresa con el gobierno en su conjunto. No es que se vaya a cancelar la deuda, eso no lo podemos hacer porque esos rescates como el Fobaproa ya no aplican, porque el presupuesto es dinero del pueblo, pero sí dar facilidades .

Aun cuando comentó que no podía dar mayor información sobre este proceso para no afectar las negociaciones y lo que se busca es resolver el problema, el Presidente aclaró que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O le ha comentado que las pláticas están avanzando.