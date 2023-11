Dora Villanueva

México se abstuvo de votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un tema histórico: la promoción de una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, que busca dar un vuelco a la forma en que se deciden las reglas tributarias globales. El proyecto que impulsó la Unión Africana fue respaldado por la mayoría de países de ingresos bajos y medios; con él se podría quitar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la batuta de cómo debe funcionar el sistema fiscal internacional.

La resolución fue calificada de histórica por diversas voces especializadas en el tema. La Red por la Justicia Fiscal expuso que el anterior intento de llevar las normas tributarias a la ONU fue en la década de 1970. El fracaso de ese momento disuadió cualquier otra iniciativa en casi medio siglo. De ahí que el voto de este 22 de noviembre es una hazaña poco común, y demuestra la abrumadora demanda de los países fuera de la OCDE de tener una voz significativa sobre las normas tributarias globales que históricamente se les ha negado , enfatizó la organización.

La propuesta de la Unión Africana –votada a favor por 125 países, casi dos tercios de los miembros de la ONU, 48 en contra y nueve abstenciones– aboga por crear una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, estatus que implica un marco legal armonizado y vinculante para todos los miembros; también pide protocolos tempranos contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el pago de impuestos derivado de la prestación de servicios transfronterizos en la economía digital.

En medio de una mayoría latinoamericana que votó a favor de la resolución, sorprendió que México se abstuviera, como lo hizo Costa Rica, ambos miembros de la OCDE, sobre todo porque en la misma ONU, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, se pronunció a favor semanas atrás. La Secretaría de Hacienda declinó explicar por qué no se involucró en apoyar la resolución de corte progresista.