No fue una tarea sencilla para el seleccionado de arco recurvo. El también entrenador ganó con claridad el primer episodio, pero el de las barras y las estrellas reaccionó de manera inmediata para adjudicarse el segundo set. Pese a ello, el tricolor mostró carácter y tenacidad para salir victorioso en los siguientes dos capítulos para colgarse la medalla de oro con marcador de 6-2. Además de su conquista individual en territorio chileno, el arquero ganó un metal de bronce por equipos mixtos, junto a Karen Rocha Ruiz, el martes.

“Estoy un poquito en shock todavía, pero emocionada, entré con nervios a la final, pero fui respirando y me tranquilicé; no tuve una estrategia, sin embargo busqué estar concentrada. Son mis primeros Juegos, tengo 18 años y este logro se lo dedico a mi familia, a toda la gente que me apoya”, compartió Karina.

Karla Manuel sumó un bronce a la disciplina al vencer a la local Alfonsina Urrejola por 7-2.

El atletismo consiguió cuatro metales dorados en la jornada de ayer.

Diana Coraza detuvo el cronómetro en 5:17.22 minutos para llevarse el título en los mil 500 metros T11, mientras Fernando Sánchez se impuso en los 800 metros T53/54 con tiempo de 1:36.29. Completaron la cosecha dorada Floralia Estrada en lanzamiento de disco F57 con 29.52 metros, con lo que logró un record continental, y Ulises Fuentes en el de jabalina (30.32m).

Al medallero mexicano también contribuyeron con plata Johana Ramos (mil 500m-T11), Daniela Velasco (mil 500m-T13), Alan Zavala (400m-T36) y Alejandrina Ramos (mil 500m-T11). Lograron bronce Rodolfo Chessani (100m-T38) y Carlos Rodríguez (400m-T37).

En la alberca, Diego López sumó su segundo metal dorado al llegar primero en los 50 metros libres S3 con marca de 46.88 segundos. Además se consiguió una plata en la prueba de 50 libres S3 con Marcos Zárate y los bronces de Cristopher Tronco (50m libres-S2), Vianey Trejo (100m pecho-SB5), Naomi Somellera (50m mariposa-S7), Fernando Martínez (50m libres-S13), Matilde Alcázar (100m libres-S11) y Nely Miranda (500 m libres-S4).