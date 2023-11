Karla Torrijos

23 de noviembre de 2023

Episodios como la sufrida victo-ria ante Honduras por el boleto a la Copa América 2024, además de la eliminación del Mundial Sub-17 tras perder por goliza 5-0 ante Mali, no dejarán de ocurrir si no se corrigen las entrañas de la selección nacional. Es un problema de origen, mientras los directivos no apoyen al talento mexicano, seguiremos pasando por más situaciones así de vergonzosas , aseguró el ex federativo Rafael Lebrija.

Luego de caer 2-0 ante los catrachos en la ida de los cuartos de final de la Nations League, el pasado viernes en Tegucigalpa, la selección mexicana, dirigida por Jaime Lozano, ganó este martes la vuelta en el estadio Azteca de forma dramática. Tras rescatar el empate global (2-2) en el complemento, al minuto 100, se jugaron tiempos extras, y al no moverse el marcador, se llevó a cabo una tanda de penales, la cual quedó 4-2 en favor del Tricolor, con lo que consiguió el pase al torneo de la Conmebol.

No obstante, Lebrija indicó que más allá de dicho triunfo, el tema de fondo es el pésimo desempe-ño de la selección contra Honduras.

Desgraciadamente en ambos partidos jugaron muy mal, y eso es reflejo de todas las decisiones que se han tomado últimamente, en las cuales no contemplan a los jóvenes, no les dan facilidades. Con una población de 130 millones de habitantes, prefieren traer a siete extranjeros que calienten la banca a darle oportunidad a quienes darían todo por representar a su país.