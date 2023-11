▲ Al histrión Damián Alcázar le hubiera encantado participar bailando por lo menos un solo en Enredo barroco, piezas con historias; sin embargo, su edad ya no se lo permite. En la obra 12 danzarines interpretan una amplia gama de géneros musicales, desde piezas de Domenico Scarlatti hasta el jazz de Lucio Sánchez, pasando por Manuel M. Ponce y las percusiones. Foto cortesía Cenart

Aunque asegura que le hubiera gustado participar bailando, aclara que su edad (70 años) ya no se lo permite, porque si no me hubiera animado a hacer por lo menos un solo . Damián Alcázar precisa que su intervención en esta propuesta es a través de la voz, con la lectura de poemas de la costarricense Arabella Salaverry y la jalisciense Dora Moro.

Además, participa en la producción y la promoción del espectáculo no sólo por la amistad que tiene con Amada Domínguez y Marcela Aguilar, sino porque es un proyecto muy bien ensamblado que vale mucho la pena que el público disfrute.

Se trata de promover mucho más la danza (en México), de disfrutarla; tenemos un nivel muy bueno, pero muy reducido, porque no tiene la promoción ni el apoyo suficientes, y ese es el motivo de mi participación en esta obra , explica en entrevista.

El reconocido actor michoacano dice que se considera un bailarín frustrado no sólo porque no prosiguió con esa vocación, sino “porque me frustra mucho ver a mis amigos bailarines, que son muchos, penando por la supervivencia; no tienen el apoyo que deberían tener, de lo contrario tendríamos un nivel mayúsculo en la danza contemporánea, y no lo hay.

Repito: se vuelve un grupito reducido cuyos integrantes se dan las becas y los apoyos entre ellos mismos; cosas muy feas y raras que, bueno, entiendo porque son pocos y tienen muy poco para distribuir entre ellos. La danza necesita mucho más promoción y apoyo. Estoy muy feliz de intentarlo con esta compañía.