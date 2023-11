Elba Mónica Bravo

El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para exigir la protección de sus derechos políticos, con lo que busca que el órgano autónomo ordene a la alianza del PAN, el PRI y PRD que se restituya el proceso interno de selección de precandidato a la jefatura de Gobierno para que haya competencia y no se permita el dedazo.

A pesar de que el 18 de noviembre anunció que renunciaría al tricolor, en el que ha militado durante 15 años, tras el acuerdo de esos partidos para imponer al panista Santiago Taboada como precandidato único, la tarde de ayer dijo en conferencia de prensa que busca que desde la dirigencia priísta “no me sigan violentando mis derechos político-electorales.