Jueves 23 de noviembre de 2023, p. 29

Desde que abrió sus puertas en octubre del año pasado, la Casa del Migrante Arcángel Rafael, en el barrio San Pablo, de Iztapalapa, opera al máximo de su capacidad, con 200 personas, pero alberga a 250 porque se habilitó la capilla como dormitorio.

Unos 200 extranjeros más ocupan calles aledañas y conocen las reglas de los vecinos y las respetan: barren constantemente, no escupen, juntan su desechos en bolsas que después recoge el servicio de limpia de la alcaldía e instalan sus casas de campaña después de las 10 de la noche y las retiran a las 6 de la mañana para obstruir lo menos posible el tránsito.

El padre Juan Luis Carbajal, director del refugio, dijo estar de acuerdo en que lo mejor para quienes tienen que dormir en la vía pública es que sean reubicados, siempre y cuando se haga a un albergue con condiciones para una asistencia lo más digna posible.

Recordó que en una ocasión la Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno se los llevó al temporal de Tláhuac, pero a las dos horas ya estaban de regreso porque no se les dio la atención adecuada.

Expresó que le duele no meter a más gente para evitar condiciones de hacinamiento y eventuales problema de salud, y si bien en algún momento pensó que la presencia de los migrantes en el exterior podría ocasionar reclamos, aseguró que muchas personas de la comunidad los protegen, por lo que expresó su sospecha y temor de que se politice el tema para utilizarlo como forma de revancha contra el gobierno con un discurso antinmigrante. No lo hicieron antes que no estábamos en campañas .

Tienen respaldo vecinal

Bajo condición de anonimato, un vecino de la calle Lerdo de Tejada hizo cuentas y aseguró que son sólo unos 15 residentes los que se han expresado contra la presencia de los refugiados en la zona; en algunos casos se distinguen porque tienen carteles en los muros de sus casas que los conminan a irse a la Macroplaza de la alcaldía y confinan la acera con cinta roja de advertencia de peligro, como el número 117 y el conjunto habitacional Ariadna, en el 106, de cinco edificios, pero de los que no contó más de cinco condóminos adversos.