esde que el PRI se fundó bajo las siglas de PNR en 1929 no había dejado de presentar un candidato propio a la Presidencia, hasta ahora. Desde 1997, fecha a partir de la cual los habitantes de la Ciudad de México deciden a través de las urnas quién los gobierna, el PRI no había dejado de presentar un candidato propio a la jefatura de Gobierno, hasta ahora.

Vemos una telenovela política que ni Caridad Bravo y Ernesto Alonso juntos hubiesen podido crear, cuenta con los elementos indispensables de un buen culebrón: simple, lento, repetitivo, predecible, lleno de traiciones, villanos inescrupulosos, desamor, y amor con todo y el galán rubio y su enamorada de barrio.

Sucesos como el anterior son los que ocupan las noticias relacionadas con la oposición. Si no es el escándalo de que, como bien me adelantaba el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en entrevista con Telefórmula, cuando se reparten mal el botín, hay motín , está el lapsus a través del cual Xóchitl Gálvez dijo que Alito es un mal priísta y una de las personas con las que nunca trabajaría, para segundos después afirmar que trabaja muy bien con Alejandro Moreno (igual y no sabía que se trataba de la misma persona), o que la precandidata se queda en blanco después de que en un acto de campaña disfrazado de informe de actividades se le va el prompter y con él el discurso.

Si se le fue el prompter o no es lo de menos. Al haber quedado callada Xóchitl Gálvez en el Monumento a la Revolución mientras parafraseaba, por no decir plagiaba, el discurso que ahí dio hace 29 años Luis Donaldo Colosio, mostró la incapacidad de improvisar, síntoma de ausencia de proyecto y con ello de una necesaria oposición que sea contrapeso real y proponga, aporte, represente intereses ciudadanos, y reconozca que es oposición por mandato popular para a partir de ahí construir un proyecto de nación.

Las simpatías a Gálvez no son mayoritariamente hacia su persona, sino a lo que representa: oposición a Morena, al presidente López Obrador y a la continuidad del proyecto de transformación bajo el bastón de mando de Claudia Sheinbaum. Pero no son simpatías a favor de un proyecto de nación o una propuesta de gobierno debido a que del lado opositor no lo hay; es decir, quien está con Xóchitl lo hace porque antipatiza con la 4T, los votos que obtendrá en las urnas no serán a favor suyo, sino en contra de sus oponentes, serán votos que buscan destruir, no construir.