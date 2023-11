U

no. ¿Qué causa más indignación? ¿Quien niega el derecho de Palestina a resistir el genocidio en curso perpetrado por el enclave terrorista llamado Israel? ¿Quien se alza de hombros porque ambos bandos (sic) matan-civiles? ¿Quien guarda silencio porque la prima segunda de la tía abuela judía del cónyuge cristiano, murió en Auschwitz?

Dos. Hitler llegó democráticamente al poder, y poco después instauró la dictadura nazi que fue derrotada por la Unión Soviética, en 1943. Una victoria militar que dos años después permitió que el mundo libre lograse la rendición formal de Alemania. En cambio, el genocidio judeo-sionista en Palestina empezó cuando llegué al mundo, hace 76 años.

Tres. Con todo, ni eso es lo peor. Lo peor es que hemos naturalizando lo dicho a tal punto, que al genocidio llamamos conflicto . Así, mientras el fuego bíblico de Tel Aviv cae sobre los palestinos, sentimos algo de alivio cuando el mentado mundo libre recomienda, por enésima vez, evitar excesos a la potencia de ocupación.

Cuatro. Desde el 7 de octubre, día tras día, hemos visto a millares de mamás y papás gazatíes aferrándose al cadáver de sus seres queridos. Y hasta la náusea, los medios hegemónicos repiten: Hamás-decapitó-bebés. ¿A quién creer? Porque la Casa Blanca enmendó al presidente Biden diciendo que no había prueba de tal horror. En fin. Seguir con esto me causa asco, junto con el cínismo intelectual del albañal judeo-sionista, hablando del odio que ellos propagan.

Cinco. En abril de 2015, participé en un encuentro celebrado en Caracas para tratar el asunto de los refugiados palestinos. Bien. Llego al hotel y, mientras me registro, advierto que el gerente discute con tres rabinos ortodoxos que solicitaban, cuanto mucho, hospedarse en el segundo piso. Farfullando en venezolan-english, el gerente decía: Sólo hay habitaciones disponibles en el octavo piso . Entonces, pregunté a uno de los rabinos: ¿cuál es el problema? ¿No hay elevadores? Respuesta: “Yes, yes… but today is friday!”

Seis. Sobra aclarar que fui hospedado en el octavo, en una habitación contigua a la de los rabinos. Pero al día siguiente, esperando el elevador, veo a los tres subiendo por las escaleras, y haciendo equilibrio con sus bandejas de alimentos. Good morning! Good morning! Y ya en el vestíbulo, me presentan al chileno Nicola Hadwa, ex director técnico de la selección palestina de futbol (2002-04).