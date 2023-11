Julia Le Duc, David Castellanos, Carlos Figueroa y Martín Sánchez

Miércoles 22 de noviembre de 2023

Familiares y amigos de Édgar Sifuentes Casso, director de comunicación social del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, de 33 años, reportado desaparecido el pasado 15 de noviembre y localizado sin vida un día después en el camino vecinal Brecha 116, exigieron que se localice y juzgue a quien lo asesinó.

El alcalde Alberto Alanís Villarreal confirmó el homicidio de su colaborador, perpetrado con arma blanca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no ha emitido información oficial, pero según voceros de la institución, se abrió una carpeta para efectuar pesquisas y comenzó indagatorias sin descartar ninguna línea de investigación.