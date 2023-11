Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. 11

Tapachula, Chis., Una caravana de unos 500 migrantes salió la mañana de ayer de Tapachula con el objetivo de avanzar hacia el centro y norte del país. Los extranjeros señalaron que decidieron dejar la ciudad porque los trámites de regularización en instancias de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración (INM) pueden tardar hasta seis meses.

El contingente cruzó sin contratiempo el punto de inspección del INM y de la Guardia Nacional instalado en la comunidad de Viva México, en las afueras de Tapachula.

Nos vamos porque aquí no hay trabajo, no tenemos para pagar un cuarto y de los papeles no nos dicen nada, no nos dicen para cuándo , indicó Gregoria Jiménez, de Honduras.

La mujer, quien viaja con dos hijos, pretende llegar a Monterrey, Nuevo León, para buscar trabajo, ahorrar y después intentar seguir su camino hacia Estados Unidos.