Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. 9

A casi un mes del impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, ayer comenzó un regreso a clases presencial paulatino, gradual, diferenciado y flexible en las escuelas donde existan condiciones de seguridad tanto para alumnos como para docentes, afirmó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya.

En entrevista con La Jornada, detalló que avanza la revisión técnica de mil 45 inmuebles educativos de todos los niveles en ambos municipios, y aseguró que están por darnos los datos de cuáles son los que tienen daños, aunque hasta el momento no se reportan afectaciones estructurales, por lo que estamos viendo escuela por escuela el proceso de regreso a las aulas .

Ramírez Amaya subrayó que este 21 de noviembre se reactivaron las actividades educativas en la medida de las posibilidades y sólo donde no corran riesgos alumnos ni maestros. No importa que sean pocas o muchas escuelas, lo relevante es ir recuperándolas como espacios de la comunidad y donde los niños puedan platicar la dolorosa experiencia que enfrentaron y encontrarse con sus pares .

Enfatizó que se trata de un regreso a clases flexible; es decir, que si un maestro sufrió afectaciones y no puede acudir a su escuela, que no vaya. No se trata de que regresen a la fuerza, porque ya tienen que estar en el plantel. Queremos que todos vuelvan, pero de forma paulatina y flexible .

En cuanto a los programas estratégicos del sector, indicó que las becas Benito Juárez, que benefician a 12 millones de alumnos de todos los niveles educativos, han generado el mayor impacto en la reducción de la deserción escolar.

Destacó que el abandono en educación primaria pasó de 1.5 por ciento para el ciclo 2006-2007 a 0.3 por ciento para año lectivo 2022-2023; en secundaria se redujo de 7.4 a 2.7 por ciento en el mismo periodo, pero en bachillerato se alcanzó la mayor caída en 16 años, al pasar de 16.3 a 8.7 por ciento.