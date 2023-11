Ha sido el caso, si mal no recuerdo, de aquellas situaciones en que antes de llegar a este tribunal pleno se participó directamente, por ejemplo, en la discusión, aprobación, redacción y a veces hasta aprobación de una disposición de carácter general que, desde luego, no es el caso. Por estas razones, no me considero impedido; me parece que no procede el impedimento, pero insisto, no considero en absoluto afectada mi objetividad , sostuvo Laynez.

La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, apoyó esta postura que se aprobó por unanimidad, resolviendo el asunto en menos de cuatro minutos.

De esta manera, Laynez Potisek podrá seguir fungiendo como ponente en el análisis de la acción de inconstitucionalidad 214/2023, promovida por senadores de PAN, PRI y PRD contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena extinguir sus 13 fideicomisos que no tienen que ver con sus labores sustantivas, y que en conjunto acumulan más de 15 mil millones de pesos.