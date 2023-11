Me felicitó por la elección; enfáticamente, por el coraje, y al mismo tiempo, en cuanto al proceso decisorio, por el coraje y la sabiduría; esta última que todavía estoy trabajando. Le conté que estábamos laborando en nuestro Ministerio de Capital Humano, a la luz de la herencia que estamos recibiendo , explicó Milei.

No sólo no me sorprendió, contribuyó a poner la relación de Argentina con la Santa Sede en el lugar que corresponde, del cual nunca debió haber salido , comentó a Afp José Ignacio López, un antiguo amigo de Francisco y analista eclesiástico.

El Vaticano no hizo comentarios sobre la conversación.

Cuando Milei incursionó en política, hace dos años, aparecieron videos previos donde califica a Francisco como el impresentable que está en Roma porque promueve la pobreza y un régimen de miseria .

Ya en la recta final de su campaña ofreció disculpas durante uno de los debates presidenciales, ante el riesgo de que sus posturas pudieran afectar la sensibilidad de una población en su mayoría católica.

Sin embargo, en paralelo, antes de los comicios dijo al periodista estadunidense Tucker Carlson que “el Papa ha demostrado gran afinidad con dictadores como (los cubanos Fidel y Raúl) Castro o (el venezolano Nicolás) Maduro. Está del lado de dictaduras sangrientas.

Es bastante condescendiente con ellos y también con la dictadura venezolana. Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos criminales , acotó Milei, quien se percibe judío.

El Papa nunca respondió a los improperios, pero algunos de sus subordinados en la Iglesia católica argentina organizaron una misa de desagravio en plena campaña electoral. Desde que empezó su pontificado en 2013, Francisco nunca regresó a su país natal. Este año confirmó en varias entrevistas que proyectaba hacerlo en 2024. Si así fuera, lo recibirá Milei.