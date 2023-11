▲ Respeta la decisión soberana de los argentinos, pero ese gobierno no les va a ayudar mucho , considera el Presidente. Foto Presidencia

Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, aunque consideramos que es algo que no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano.

Enfatizó que respeta la decisión soberana de los ciudadanos argentinos, pero alertó que la elección de Milei no les va a ayudar mucho .

Interrogado sobre si cree que es posible que en México llegue al poder un ultraderechista, como Milei, señaló: aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada qué temer. El pueblo de México está muy consciente; es de los más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías .

Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha; no estoy de acuerdo con los gobiernos racistas, clasistas, con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo , expresó el mandatario en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

Argentina marcó autogol con la elección de Javier Milei, opinó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que pese a que su gobierno pinta su raya respecto a las políticas del ultraderechista libertario, no romperá relaciones diplomáticas.

Manifestó que que si bien ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista , su administración no va a romper relaciones con Argentina. Un país, una nación, no es sólo su gobierno. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando la derecha se impuso hasta con el uso de las armas, militarizando al país sudamericano. Muchos, muchos argentinos fueron protegidos en México .

El Presidente comparó a Milei con los dictadores Francisco Franco, de España; Augusto Pinochet, de Chile, y Jorge Rafael Videla, de Argentina. Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado, y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política .

Consideró que la derecha mexicana ha revelado su verdadera cara, porque personajes como Vicente Fox o Felipe Calderón expresaron su felicidad por la elección de un gobierno que busca acabar con la educación y la salud públicas, eliminar los apoyos sociales y privatizar la petrolera pública argentina.