na de las agrupaciones con una lista de rockstars como integrantes es, sin duda, Naftalina, banda fundada a mediados de los años 70 del siglo pasado y surgida de las cenizas dejadas por Los Sonámbulos, Los Sinners y Smooky Flowers. Los naftos pioneros son Baltazar Mena, Fernando Vahanks, Fito de la Parra, Olaf de la Barreda, Jon Novi y Federico Arana. Con los años, y una decena de discos grabados, se agregan más nombres: Felipe Souza, Javier Zoa Flores, Ángel Miranda, el Cartucho. Una de las grabaciones más festejadas de Naftalina es Historia del Rock de aquí de México, creada a partir de ciertos guiños a hechos reales sucedidos a estos muchachos en su trayectoria como músicos rocanroleros: en el estudio estuvieron Lalo Toral, piano; Fernando Vahanks, batería; Ramón Rodríguez, bajo; Fredi Armstrong, Renato López y Federico Arana en las guitarras, mientras en la voces estuvieron Renato López, Baltazar Mena, Lalo Toral y Federico Arana; Juan Ramito Mon locución. Ahora, a casi 50 años de rolar, los naftos se disponen, al estilo The Band, a tocar el último vals mañana en un concierto en el Dada –avenida Cuauhtémoc 39– y el Fin de la historia será en el Aramy’s, Plutarco Elías Calles 1264. En ambos conciertos estarán en el proscenio el nafto mayor, Federico Arana, Renato, Baltazar, Ramón Rodríguez y Juan Santos. El material sonoro de Naftalina y los libros de Arana se encuentran cada sábado en el módulo de La Jornada en el Tianguis del Chopo.

Vive Latino multigeneracional y el Life After Death

El cartel de la 24 edición del Vive anuncia agrupaciones de diverso géneros que permean al rock actualmente; igual, hay bandas con largo trayecto recorrido como Scorpions con casi 60 años en el rol, mientras Greta Van Fleet sólo lleva una docena; por otro lado está Belanova con su electro pop y C-Kan con su rap con cierto olor a reguetón; hay dos norteños distantes, José Madero y Cartel de Santa y ejerciendo lo inclusivo en lo musical, el Vive anuncia a Maná, La Adictiva, Kerigma, The Rambler’s Blues Band y La Castañeda y del lado femenino llegan Las Ultras y las jovencitas Bratty y The Warning. Esto prueba las diferentes propuestas y generaciones presentes. Lo alentador es que el rock une y hace olvidar que a los más jóvenes no les gusta compartir con los mayores, al final lo chido es disfrutar la música y dar el rol entre los asistentes. Vive Latino 16 y 17 de marzo 2024 Autódromo Hermanos Rodríguez. PD: En Parque Cuitláhuac de Iztapalapa se realizará el festival de metal Life After Death; será el 1, 2 y 3 de diciembre y estarán bandas de todas las edades y de diferentes subgéneros del metal; hay nombres como los de Doro con Warlock, Saxon, Lita Ford, Saratoga, KK’s Priest, W.A.S.P., Queensrÿche, Lizzy Borden, Kamelot, Obituary, pero quien engalana el cartel es el pionero del shock rock: Alice Cooper, quien será figura central en este parque que será donde se mezclen sonoridades metaleras con diversiones dirigidas a provocar terror y horror –y risas– a los asistentes. Salú.