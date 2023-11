Con el grito atorado en la garganta, el instinto, como un huérfano busca entre los escombros a la razón; sólo la angustia y desesperación pueden explicar que Argentina eligiera al delirante de Javier Milei como su presidente. Alarmados, corroboramos que el sistema capitalismo imperialista, con su democracia oligarca, está dando coletazos letales. Milei no es un accidente ni una ocurrencia, sino el prototipo del nuevo intervencionismo imperialista yanqui, ya no golpe militar, sino sutil, vía la exaltación, tal cual mascota fiel, con y por todo el poder económico y de los medios masivos.

Ahora resulta que la derecha rancia, putrefacta y represiva se atreve a nombrarse así. Esto raya en lo absurdo y debemos aclarar a la sociedad que ese término no les pertenece y ellos son los representantes de lo opuesto radicalmente. Espero que no sigan autonombrándose libertarios, tratando de encubrir su origen facho.

En cada una de sus presentaciones ha tocado 39 canciones, casi tres horas de concierto tocando por lo menos seis instrumentos, mezclando, como él dice, las nuevas con las viejitas, que son los himnos inmortales del cuarteto de Liverpool, siempre las más esperadas.

Solamente dos variantes de un repertorio de canciones ya casi perfeccionado. El martes 14 abrió con Can’t buy me love, y en la interpretación adicional al final de su concierto tocó Birthday. El jueves 16, el comienzo fue con A hard day’s night y en el encore tocó por primera vez en esta parte de la gira Got Back, el clásico del rock mundial, la mítica I saw her standing there.

Los elogios para la leyenda viviente se desgranan: “eres un amor, único, señorón, lo máximo, admirable, no te mueras nunca, te amo, mi viejito adorado…”

Lo único que hay que expresar es que Paul es un Beatle, y ahí está dicho todo. Paul: thanks a lot. See you next time.

Arturo García Alcocer

Solicita apoyo en trámite de solicitud de rembolso al Issste

Pedro Zenteno Santaella, director general del Issste: agradezco y reconozco la atención médica que ha recibido mi hijo en el hospital 20 de Noviembre del Issste, a la cual tuvo acceso sólo cuando pedí ayuda por este medio, en julio pasado. A raíz de esa situación, en septiembre pasado acudí a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia a pedir apoyo en el trámite de solicitud de rembolso al Issste. Fui canalizada y atendida en la Oficina de Atención al Derechohabiente Sección Sur. Me dijeron qué documentación presentar. La entregué el 30 de octubre. En ambas fechas mi presagio fue el fracaso, por no incluir las facturas, ya que al solicitarlas extemporáneamente no fue posible obtenerlas.

Ante el pronóstico solicité a la oficina de Presidencia la revisión del caso, por alguna instancia, y tomando en cuenta el proceso de transformación del Issste que usted encabeza, analizar el expediente con justicia y humanismo, pues al verme imposibilitada de presentar las facturas en cinco días el caso fue desechado.

Entiendo que aplican el reglamento, la ley es la ley, construida para proteger a la institución y no para apoyar al derechohabiente.

La determinación es legal, pero no es moral, la violencia administrativa del Issste conduce a recorrer un laberinto sin puertas para conseguir un sinfín de documentos que comprueban la veracidad de los gastos, pero que determinan improcedentes. Mi teléfono es 55-1190-47-28

Ma. del Carmen Calderón Benavides