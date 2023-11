Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. 29

Acapulco, Gro., La molestia y la desesperación crecen entre los familiares de marineros desaparecidos tras el paso del huracán Otis en Acapulco, pues elementos de Marina, en lugar de buscar a estas personas, se han dedicado a sacar embarcaciones.

Este martes, acusaron las familias, el personal de la Armada se concentró en remolcar un barco excavadora, conocido también como chalán, en el malecón del puerto. Este equipo se encarga de realizar labores de búsqueda acuática en la bahía de Acapulco.

Esa labor no es una urgencia; urgente es localizar a nuestros familiares , denunció María Azucena Ochoa Santiago, tía de Mauricio Adrián Bibiano Ochoa, quien se encontraba a bordo de la embarcación Vida, desaparecida el 25 de octubre durante el paso de Otis.

Todos los días, la familia de Mauricio Adrián espera noticias de él en el malecón.