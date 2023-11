Alonso Urrutia, Arturo Sánchez y Alejandro Alegría, reporteros; Héctor Briseño y Sergio Ocampo, corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. 29

A partir del censo de damnificados por el paso del huracán Otis en Guerrero se corroboró que se requerirán mas de 250 mil paquetes de enseres domésticos, y el compromiso de empresarios nacionales es abastecer entre 30 mil y 40 mil de éstos, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario destacó la importancia del acuerdo alcanzado con China para garantizar el suministro de esos productos. Nos están ayudando los empresarios mexicanos, pero es una cantidad muy grande y ellos, el gobierno chino, se comprometieron a ayudar, lo mismo que fabricantes en Estados Unidos , explicó López Obrador en su conferencia de este martes.

En el contexto del Congreso del Comercio Exterior Mexicano, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, también recordó que el gobierno de México ha pedido a empresas del país, así como de China, Corea del Sur, Japón y Vietnam, enseres domésticos para los damnificados.

En referencia a los fabricantes mexicanos, afirmó en entrevista: Estamos pidiéndoles que nos den lo más que tengan, lo más posible .

En este contexto, habitantes de colonias de Acapulco como Ejido, La Mira, Potrerillo, Morelos, Palomares y Progreso bloquearon ayer durante aproximadamente hora y media la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la plaza Heroica Escuela Naval, frente al fuerte de San Diego, donde se encuentra un módulo de la Secretaría de Bienestar, para exigir a las autoridades ser tomados en cuenta en el censo de viviendas dañadas por Otis, que azotó Acapulco el pasado 25 de octubre.

Los manifestantes aseguraron, mientras eran vigilados por elementos de la Guardia Nacional (GN), que no se les inscribió en el censo por diversos motivos, entre ellos no estar en sus casas al momento en que brigadas de Siervos de la Nación recorrieron sus colonias, o que estos grupos simplemente no llegaron hasta donde viven.