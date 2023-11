El Ministerio Público y la AUGC no se opusieron a la petición del artista de no ser encarcelado, teniendo en cuenta de que en España las condenas de cárcel de dos años o menos no suelen ejecutarse.

Pero la decisión ahora corresponde al juez, afirmó el portavoz del tribunal.

Para evadir la prisión, el rapero se escapó a Bélgica, que rechazó su extradición, alegando que los cargos que le imputaban los tribunales españoles no tenían equivalente en el derecho belga.

El rapero regresó a España a finales de octubre pasado tras prescribir su condena. Los hechos por los que fue condenado ahora no habían prescrito.