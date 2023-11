Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de noviembre de 2023, p. 7

El documental Un lugar llamado música, dirigido por Enrique M. Rizo, se estrenó el pasado fin de semana. Aborda el peculiar encuentro entre Daniel Medina, violinista wixárika, y el reconocido compositor neoyorquino Philip Glass.

En apreciación del director, el momento en que Glass se interesó en hacer esta colaboración fue cuando se dio cuenta de que los wixárikas escuchan de manera distinta y eso, a su vez, es algo que conecta con la música, con el prójimo, con la naturaleza. Al final, la historia fue un gran viaje: el encuentro de dos músicos que construyen este lugar para comunicarse y esa fue la historia que quise contar .

El largometraje documental contiene ensayos y presentaciones que ocurren en destacados recintos de México y Nueva York, Estados Unidos, y que sólo se escucha en ceremonias tradicionales wixárikas, pero esta vez con una adición sin precedente: un piano de cola. Aunque Daniel y Philip provienen de entornos muy diferentes y ni siquiera hablan el mismo idioma, juntos han logrado crear un lugar común en el que sus espíritus pueden encontrarse y desentrañar su música .

Una historia que debía ser contada

Rizo reveló que se dio cuenta de que el encuentro de Daniel y Philip podría trasformarse en un documental cuando los vi ensayar en el palacio de Bellas Artes en 2017. Me di cuenta de la importancia de lo que estábamos presenciando, me di cuenta de que a Philip esta colaboración estaba fuera del tocar día a día, le importaba mucho su amistad con Daniel. Así que nosotros hicimos nuestro trabajo de acercarnos y conocerlos más al grado de quecomprendí que esa historia debía ser contada .

El director agregó que para hacer el documental Un lugar llamado música partió de la premisa de qué es lo que Philip Glass ve en la música wixárika y qué es lo que Daniel ve en Philip .

Se le preguntó si de algún modo no es una especie de saqueo musical. Respondió: “durante todo el proceso de filmación estuvo latente esa pregunta, no es sencillo de responder. Al principio exploramos el arco hecho por Philip en su trabajo con la world music, porque en Occidente es normal encasillar todo lo que no son los grandes clásicos como esa etiqueta de mercado. Nos dimos cuenta de que toda la carrera de Philip se ha centrado en dar su valor e importancia a todas las colaboraciones que ha hecho con músicos de Asia, África y México. Se ha dedicado a impulsar la música de esas geografías, por eso ha desarrollado su tesis de que la música es un lugar y encaja mucho con la idea de Daniel y la cultura wixárika de cómo ven su música”.

Toca las fibras más profundas

El director agregó que en esta colaboración, “los músicos wixárikas se están arriesgando más que Glass, por eso fuimos a estrenar Un lugar llamado música allá, a fin de retribuir algo a la comunidad y fue maravilloso porque le encantó a toda la comunidad, la tocó a un nivel profundo, pues se imaginaba que iba a ser un documental sobre pistolas”.